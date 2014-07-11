За прошедшие сутки погибли 23 участника АТО, 93 получили ранение - Селезнев
В центре АТО отмечают, что всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь.
За прошедшие сутки при выполнении специальных заданий в разных районах, где продолжается активная фаза антитеррористической операции, погибли 23 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Об этом представитель АТО Владимир Селезнев сообщил на своей странице в Facebook.
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"В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о сверхбольшом количестве пострадавших из числа участников АТО.
Официально сообщаю, что за прошедшие сутки при выполнении специальных заданий в разных районах, где продолжается активная фаза антитеррористической операции, погибли 23 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины", - написал он.
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"93 украинских военнослужащих и пограничников получили ранение и контузии разной степени тяжести, всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь".