За прошедшие сутки погибли 23 участника АТО, 93 получили ранение - Селезнев

За прошедшие сутки при выполнении специальных заданий в разных районах, где продолжается активная фаза антитеррористической операции, погибли 23 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Об этом представитель АТО Владимир Селезнев сообщил на своей странице в Facebook.

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"В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о сверхбольшом количестве пострадавших из числа участников АТО.

Официально сообщаю, что за прошедшие сутки при выполнении специальных заданий в разных районах, где продолжается активная фаза антитеррористической операции, погибли 23 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины", - написал он.

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"93 украинских военнослужащих и пограничников получили ранение и контузии разной степени тяжести, всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь".