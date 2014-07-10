В Донецке террористы сняли с поезда всех мужчин и отправили на "фронт"

Об этом сообщает "Inforesist".

"Боевики сказали, что все будут отправлены на фронт", - сообщил ресурса очевидец событий.

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Также источник отметил, что уже не первый день, мужчин, которые ходят по городу без паспорта, принудительно "призывают" служить в армии "ДНР".