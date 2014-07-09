НАТО: Россия снова стягивает войска к границе с Украиной
18:32, 09 июля 2014Политика
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Россия продолжает концентрировать свои войска на границе с Украиной. Об этом сообщил в среду командующий силами нато в Европе, американский генерал Филип Бридлав.
REUTERS
"Российская армия снова стягивает войска к границе (с Украиной - ред.). Сейчас там находится около восьми батальонов. Они смогут пересечь границу в случае необходимости", - сказал он в Словении.
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Генерал также сообщил, что Россия продолжает оказывать поддержку боевикам в Украине, передает Украинская правда.
"Российские войска, находящиеся на границе, принимают участие в передаче (бойвикам - ред.) тяжелой военной техники, запасных частей, вооружения и солдат", - добавил Бридлав.
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