НАТО: Россия снова стягивает войска к границе с Украиной

"Российская армия снова стягивает войска к границе (с Украиной - ред.). Сейчас там находится около восьми батальонов. Они смогут пересечь границу в случае необходимости", - сказал он в Словении.

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Генерал также сообщил, что Россия продолжает оказывать поддержку боевикам в Украине, передает Украинская правда.

"Российские войска, находящиеся на границе, принимают участие в передаче (бойвикам - ред.) тяжелой военной техники, запасных частей, вооружения и солдат", - добавил Бридлав.