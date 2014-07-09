ЕС расширит действие санкций второй фазы против России в связи с ситуацией в Украине

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Внешней службе ЕС, заседание COREPER начнется во второй половине дня, а решение будет принято вечером.

Как сообщал УНИАН, 7 июля члены COREPER, оценив ситуацию в Украине, приняли решение продолжить дальнейшие ограничительные меры при сохранении существующей легальной базы (второй фазы) относительно санкций в связи с ситуацией в Украине.

Читайте такжеКиев призвал ЕС немедленно ввести санкции против России"Изучив ситуацию в Украине на соответствие ключевым требованиям ЕС, как это указано в выводах Совета ЕС от 27 июня и в свете последних событий, в том числе, учитывая дипломатические меры, COREPER в принципе решил продолжить дополнительные целенаправленные ограничительные меры при сохранении существующей законодательной базы. Детали будут проработаны в течение следующего заседания в среду", - сообщил УНИАН европейский дипломат по результатам заседания.