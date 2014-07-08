Ассоциация городов заявляет о похищении мэра Курахово в Донецкой области

Об этом говорится в заявлении Ассоциации городов Украины, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Сегодня в Ассоциацию городов Украины поступила информация о похищении Кураховского городского головы Сергея Сажко вместе с депутатом городского совета Эдуардом Авраменко", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что местонахождение пропавших пока неизвестно.

"Ассоциация как представитель 556 территориальных общин крайне обеспокоена неоднократными случаями физического давления и похищений руководителей органов местного самоуправления представителями незаконных вооруженных формирований", - заявляют в организации.

Читайте такжеВ Северодонецке террористы похитили 5 милиционеровВ АГУ попросили силовиков принять срочные меры, чтобы освободить Кураховского городского председателя и других руководителей органов местного самоуправления Донецкой и Луганской областей.

"Обращаемся к руководству Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и других государственных силовых структур с настоятельной просьбой в рамках АТО принять срочные меры для освобождения Кураховского городского головы и других руководителей органов местного самоуправления Донецкой и Луганской областей", - призвали в АГУ.