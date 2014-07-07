Порошенко назначил нового главу Антитеррористического центра

Об этом говорится в Указах Президента, размещенном на его сайте.

Также, Порошенко назначил Грицака руководителем Антитеррористического центра.

Другими Указами Президент уволил Василия Крутова с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, а также отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра.