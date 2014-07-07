Порошенко назначил нового главу Антитеррористического центра
23:29, 07 июля 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил Василия Грицака заместителем председателя Службы безопасности Украины.
REUTERS
Об этом говорится в Указах Президента, размещенном на его сайте.
Также, Порошенко назначил Грицака руководителем Антитеррористического центра.
Другими Указами Президент уволил Василия Крутова с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, а также отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра.
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