Порошенко назначил нового главу Антитеррористического центра

23:29, 07 июля 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил Василия Грицака заместителем председателя Службы безопасности Украины.

REUTERS

Об этом говорится в Указах Президента, размещенном на его сайте.

Также, Порошенко назначил Грицака руководителем Антитеррористического центра.

Другими Указами Президент уволил Василия Крутова с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, а также отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра.

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