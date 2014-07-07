Террористы вывезли с завода в Харцызске 15 грузовых автомобилей

В Донецкой области с Харцызского трубного завода (входит в компанию СКМ) вооруженные люди вывезли 15 единиц техники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили работники данного предприятия. По их словам, вчера, 6 июля, «автоматчики в масках ворвались на территорию трубного завода, положили охрану предприятия, а начальника охраны сначала взяли в заложники и стали вскрывать гаражи».

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Работники рассказали, что всего из гаражей террористами было вывезено 15 различных грузовых автомобилей. «Начальника охраны боевики потом отпустили, предоставив ему расписку, что это они конфисковали заводские автомобили»,- объяснили собеседники УНИАН и добавили, что в настоящее время «заводоуправление Харцызского трубного завода распущено».