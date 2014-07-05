Украинская авиация уничтожила 2 танка террористов - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В результате действий авиации сил АТО уничтожены 2 танка террористов в Луганске. Данные танки на протяжении последних суток обстреливали Луганский аэропорт, занятый силовиками", - сообщил эксперт. Читайте такжеУкраинские военные освобождают города от террористов и берут их под свой контроль

Также авиацией нанесены удары по бронетехнике и артиллерийским средствам боевиков, с помощью которых проводился обстрел позиций пограничников и армии в районе пункта пропуска «Изварино» близ госграницы Украины с Россией.

После нанесения ударов огонь со стороны террористов прекратился, подчеркнул Тымчук.