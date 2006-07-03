Комедия, боевик или драма: коалиция и оппозиция в 11.00 соберутся в кинозале ВР

Сегодня в 11.00 в кинозале Верховной Рады должен начаться «круглый стол» с целью урегулирования конфликтной ситуации между большинством и оппозицией.

На «круглом столе» будут обсуждаться вопросы взаимодействия большинства и оппозиции как в ВР, так и в органах местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, с 27 июня Верховная Рада Украины не может работать в режиме заседаний, поскольку фракция Партии регионов блокирует сессионный зал. Таким способом оппозиционные депутаты протестуют против предполагаемого пакетного голосования за кандидатуры на должности премьер-министра и спикера.

Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.