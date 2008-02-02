Польша советует Украине не разочаровываться, если ПДЧ «не выгорит»

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ призывает не разочаровываться, если Украина не присоединится к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели» (№ 4 (683) 2 - 8 февраля 2008 г.).

«Досадно, что письмо к генсеку НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ не подписали года два назад, когда память о помаранчевой революции была еще очень жива и имелась большая симпатия к Украине. Ковать железо нужно было тогда», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

«Но вступление в НАТО - долгий процесс, часто сопровождаемый сомнениями. Сейчас нужно наверстать упущенное время. Я считаю, что шансы Украины на присоединение к ПДЧ в Бухаресте растут, но я бы вас призвал не разочаровываться, если решение не примут на этом саммите альянса. В любом случае, процесс достижения стандартов будет полезен для Украины», - добавил он.

В то же время он отметил, что Польша приветствует письмо Президента, премьер-министра и спикера к генсеку НАТО с просьбой о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в организации на Бухарестском саммите альянса.

«Европейская и евроатлантическая перспектива естественны для вашей страны. И мы убеждаем наших союзников поддержать просьбу Украины. Но решение НАТО зависит не только от Польши, поскольку Североатлантический альянс — супердемократическая организация. Здесь решения принимаются не большинством, а единогласно», - добавил он.