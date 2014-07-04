В Николаевке военные уничтожили полторы сотни террористов, в городе нет света

В пятницу, 4 июля, украинские военные обещают зачистить городок и взять его под свой контроль. Не обошлось без потерь.

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"Во время ведения боя имеем следующие потери: один военнослужащий погиб, четверо ранены. Противник понес значительные потери более 150 человек. Разрушено шесть опорных пунктов, уничтожены базы боеприпасов в Николаевке и в Семеновке. Взято под контроль трассу Харьков-Ростов", - сообщил спикер АТО Алексей Дмитрашковский, передает ТСН.

По данным группы "Информационное сопротивление", погибли двое военных. Сейчас в Николаевке нет света: боевики подожгли одно из помещений местной ТЭЦ. Местные жители эту ночь провели в бомбоубежищах и подвалах жилых домов.