Гвардейцы нашли в оставленном боевиками блиндаже чек с Камчатки (фото)
19:32, 03 июля 2014Политика
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Бойцы Национальной гвардии Украины нашли в Донецкой области обломок банковской карты и кассовый чек, распечатанный в одном из наиболее отдаленных регионов Российской Федерации.
Нашли кредитную карточку московского банка / МВД
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня, 3 июля, в ходе поисковой операции военнослужащие Нацгвардии в одном из оставленных блиндажей террористов вблизи поселка Закотне (Донецкая обл.) нашли кредитную карту ЗАО «Кредит Европа банк».
Банковское учреждение расположено по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, 14, 129090.
Читайте такжеГлава российского казачества заявил, что количество направленных из РФ в Украину боевиков никто не считаетКроме того, был найден кассовый чек на получение денежного перевода на сумму 5000 руб. Перевод был получен по адресу: РФ, Камчатская обл., м. Петропавловск-Камчатский.
Чек с Камчатки / МВД
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