Гвардейцы нашли в оставленном боевиками блиндаже чек с Камчатки (фото)

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня, 3 июля, в ходе поисковой операции военнослужащие Нацгвардии в одном из оставленных блиндажей террористов вблизи поселка Закотне (Донецкая обл.) нашли кредитную карту ЗАО «Кредит Европа банк».

Банковское учреждение расположено по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, 14, 129090.

Читайте такжеГлава российского казачества заявил, что количество направленных из РФ в Украину боевиков никто не считаетКроме того, был найден кассовый чек на получение денежного перевода на сумму 5000 руб. Перевод был получен по адресу: РФ, Камчатская обл., м. Петропавловск-Камчатский.