Силы АТО разбили позиции боевиков на Змеиной горе на подъезде к поселку Станица Луганская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.

«2 июля в результате ударов сил АТО разбиты позиции террористов на Змеиной горе на подъезде к поселку Станица Луганская Луганской области», - отметил он.

«Также боевики коварно обстреляли жилые кварталы этого районного центра, есть жертвы среди мирного населения и большие разрушения гражданских сооружений. Террористы обвинили в нанесении этого удара авиацию Вооруженных сил, но в действительности украинская военная авиация в данном районе не выполняла никаких заданий. В то же время позиции террористов обстреливала лишь артиллерия ВСУ, причем наши военные вели огонь в противоположном направлении», - заявил представитель СНБО.Читайте такжеСилы АТО захватили установку "Град", из которой боевики обстреляли поселок Станица Луганская

Как сообщал УНИАН, 2 июля пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил, что со стороны украинских войск сегодня в 04.00 велся огонь из артиллерийского оружия в направлении, обратном расположению поселка Станица Луганская, где, по данным штаба АТО, было скопление террористов.

По его словам, террористы обстреляли жилые районы поселка Станица Луганская.

При этом боевики заявили, что это последствия неудачной атаки украинской авиации.

Позже в так называемой самопровозглашенной «Луганской народной республике» заявили о 9 мирных жителях, которые погибли 2 июля из-за авианалета на поселок Станица Луганская.

Как сообщает сайт «ЛНР», в 4.20 штурмовик украинских ВВС попал ракетой в здание средней школы №14 в Луганске, повредив пристройку.Читайте такжеТеррористы обстреляли населенный пункт на Луганщине, есть жертвы (добавлено фото)

«Позже над Луганском несколько раз были замечены машины противника, над городом звучала сирена воздушной тревоги, но больше ударов по городу не было, все свои силы украинские ВВС направили на Станицу Луганскую и село Старая Кондрашовка», - утверждали в «ЛНР».