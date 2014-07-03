Порошенко подчеркивает важность диалога с Верховной Радой и Правительством



Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом он сказал во время встречи с лидерами депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Он назвал такой диалог важным фактором реализации своего мирного плана. «В этих особых условиях как никогда нужны единство и взаимопонимание ветвей власти», - подчеркнул Президент.

Порошенко сообщил, что определился с кандидатурой своего представителя в Кабинете министров. По его словам, это будет человек, который глубоко понимает экономические процессы и проблемы и выступает против популистских решений, которые вредят стране.

Во время встречи Президент отметил также важность реализации мирного плана для Донбасса, ключевым пунктом которого является децентрализация. Порошенко подчеркнул, что именно для проведения комплексной реформы местного самоуправления и децентрализации власти он внес на рассмотрение парламента законопроект изменений в Конституцию, который получил поддержку общества. Глава государства подчеркнул, что во время избирательной кампании он проехал с проектом изменений в Конституцию все регионы Украины и обещал гражданам передать больше полномочий обществу.

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«Предложенный проект Конституции не увеличивает полномочий ни Президента, ни парламента, ни правительства, но увеличивает полномочия украинского общества, которое продемонстрировало свою политическую зрелость и ответственность», - подчеркнул Президент.

Вместо глав областных и районных государственных администраций функцию контроля будут выполнять представители Президента, которым ”будет поставлена ​​главная цель - сохранение страны, ее соборности, целостности, и я жду от правительства и парламентского большинства поддержки проекта Конституции, который получил положительную оценку миллионов граждан во время наших встреч на десятках площадей во всех регионах», - сказал Глава государства.

Также Президент отметил, что эта реформа будет способствовать уменьшению чиновничества, а значит - помогать борьбе с коррупцией.

Порошенко затронул и вопрос парламентских выборов, которые, по его словам, остаются на повестке дня как актуальные. «Выборы в парламент отвечают ожиданиям общества», - сказал Президент, отметив, что выступает за пропорциональную систему выборов по открытым спискам.