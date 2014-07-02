В Донецкой области военный самолет упал на шахту - ОГА
14:58, 02 июля 2014Политика
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В Донецкой области самолет упал на вентиляционный ствол шахты.
Заставочная фотография / pr.kharkov.ua
В Донецкой области самолет упал на вентиляционный ствол шахты «Прогресс» (ГП «Торезантрацит»), жертв нет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
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«Вчера упал самолет на вентиляционный ствол шахты «Прогресс» ГП «Торезантрацит», шахта обесточена. Жертв нет», - сказано в сообщении.
В ОГА УНИАН уточнили, что «на данный момент ничего неизвестно – ни чей самолет, ни при каких обстоятельствах все произошло», но отметили, что «упал военный самолет, не пассажирский».
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