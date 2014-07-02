Силы АТО обстреливают 120 разведанных целей - Минобороны

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

Их количество, по сообщению и.о. министра обороны - 120 штук.

«У нас нет ни одного факта, что мы открыли огонь по цели, которая не была разведана. Например, открою тайну, мы ведем сегодня огонь по 120 разведанным целям. Это очень серьезный вопрос. Эти цели определяют все виды разведки, даже космическая. Мы утверждаем все вопросы, докладываем, когда у нас есть четкая информация о том, что это бандформирования, что это оружие, которое средства, которые ведут огонь по нашим войскам. Тогда мы выполняем задачи на поражение», - заявил и.о. министра обороны.

Коваль подчеркнул, что военные делают все для того, чтобы не пострадали мирные жители: «В нашем плане есть четкая, подчеркнутая красной нитью строка, в которой написано, что мы не должны открывать огнь по тем местам, в которых находится гражданское население. И мы это требование выполняем безусловно».

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По словам и.о. министра, приостановление огня возможно только тогда, когда противоположной стороной будут приняты условия, выдвинутые в мирном плане Президента Петра Порошенко.

"Ситуация заключается в том, что мы должны уничтожать боевиков, которые принесли эти беды на земле Донбасса. И мы это делаем. Поэтому, остановить огонь мы можем только в тех условиях, когда нашей противоположной стороной, нашими оппонентами, будут приняты условия мирного плана, предложенного Президентом Украины. А так - мы выполняем задачи по поиску и уничтожению этих бандформирований", - отметил Коваль.