США поддерживают решение Порошенко о продлении АТО - Госдеп
Соединенные Штаты поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко возобновить силовую операцию на востоке страны
Об этом заявила представитель Госдепартамента Мари Харф, пишет РИА Новости.
"Да, мы поддерживаем", — сказала Харф, отвечая на вопрос корреспондента.
По ее словам, Порошенко был привержен мирному плану и прекращению огня, однако боевики на востоке Украины перемирие не соблюдали.
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На вопрос, считают ли США по-прежнему, что украинские военные демонстрируют "вызывающую восхищение сдержанность" при проведении силовой операции, Харф ответила: "Да, так и есть".
По ее словам, госсекретарь США Джон Керри говорил с Порошенко по телефону в понедельник, выразил поддержку его усилиям по "поддержанию порядка", а также по децентрализации, политическому диалогу и амнистии.