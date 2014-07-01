США поддерживают решение Порошенко о продлении АТО - Госдеп

Об этом заявила представитель Госдепартамента Мари Харф, пишет РИА Новости.

"Да, мы поддерживаем", — сказала Харф, отвечая на вопрос корреспондента.

По ее словам, Порошенко был привержен мирному плану и прекращению огня, однако боевики на востоке Украины перемирие не соблюдали.

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На вопрос, считают ли США по-прежнему, что украинские военные демонстрируют "вызывающую восхищение сдержанность" при проведении силовой операции, Харф ответила: "Да, так и есть".

По ее словам, госсекретарь США Джон Керри говорил с Порошенко по телефону в понедельник, выразил поддержку его усилиям по "поддержанию порядка", а также по децентрализации, политическому диалогу и амнистии.