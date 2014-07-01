ВР поддержала в первом чтении регистрацию места жительства в садовых и дачных домах

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов из 341 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом вносятся изменения в Жилищный кодекс Украины - об уточнении предназначения жилых домов и жилых помещений (статья 6), а также об установлении порядка перевода в жилые дома садовых и дачных домов (дополнение кодекса статьей 8-1).

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Определяется, что граждане, в соответствии с этим кодексом и в порядке, определенном Кабинетом министров, имеют право на перевод дачных и садовых домов, отвечающих техническим и санитарным нормам, в жилые дома.

Перевод дачных и садовых домов в жилые дома проводится по обращениям граждан соответствующими органами местного самоуправления.

Кроме того, изменения касаются Земельного кодекса Украины - относительно уточнения видов зданий и сооружений, которые могут строиться на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства (статья 35), а также об уточнении состава земель рекреационного назначения.

В Гражданском кодексе Украины уточняются определения понятий «место жительства физического лица» (статья 29), «жилье физического лица» (статья 379), «жилой дом» (статья 380), а в Законе «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине» уточняется определение понятий «место жительство» и «регистрация» (статья 3).

Предусматривается, что временно, до проведения реформы по вопросам административно-территориального устройства, дачные поселения и садоводческие общества в пригородных зонах учитываются за теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.

Временно, до проведения реформы по вопросам административно-территориального устройства, к жителям, объединенным постоянным проживанием в границах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, также относятся жители, проживающие постоянно за пределами этих административно-территориальных единиц, жилище которых отнесено к соответствующему селу, поселку или городу.