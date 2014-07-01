Возле облуправления МВД в Донецке обстреляли автомобили, есть раненые

В районе областного управления МВД Украины в Донецкой области идет стрельба. Об этом сообщается на сайте городского совета Донецка.

Обстреляны припаркованные автомобили, есть информация об одном раненом.

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"Просим жителей быть максимально острожными, не подходить к месту происшествия, корректировать маршруты передвижения на автотранспорте", - говорится в сообщении.