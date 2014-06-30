Нападения террористов на военных квалифицируют как теракты

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Южного региона, пишет "Тиждень".

В документе указано, что на протяжении 28 июня группы боевиков, вооруженных минометами и автоматическим стрелковым оружием, совершили 5 нападений на сводные подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на территории Донецкой и Луганской областей.

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В результате нападений террористов 6 военнослужащих погибли и 16 получили огнестрельные осколочные и пулевые ранения, - рассказали в ведомстве.

Сведения об указанных фактах прокуратурой Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере квалифицированы по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели людей) и внесены в Единый реестр досудебных расследований.