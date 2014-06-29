СНБО: В Харьковской области вчера было остановлено движение поездов из-за подрыва полотна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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“В Харьковской области около 3 часов ночи на перегоне между станциями Мохнич — Зеленый Колодец Южной железной дороги выявлен подрыв полотна... Движение поездов приостановлено”, - сказал Лысенко.

По его словам, поезд №18 «Адлер — Киев» был отправлен в объезд, жертв нет. По факту открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Как сообщал УНИАН, в Чугуевском районе Харьковской области по факту подрыва железнодорожного моста проводится расследование по статье «теракт». По данным Управления МВД Украины на Южной железной дороге, данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Подрыв рельсового полотна в двух местах произошел 29 июня в 2:11 на 37 участке Южной железной дороги станции Основа - Купянск Харьковской области. В результате теракта были повреждены четный и нечетный пути железнодорожного моста, возле остановочной железнодорожной платформы Зеленый Колодец.

Обнаружил повреждение железнодорожного полотна машинист пассажирского поезда «Адлер-Киев» сегодня, 29 июня, около 2:40. Благодаря бдительности машиниста удалось предотвратить аварию пассажирского поезда.

Движение поездов полностью возобновлено в 8:55.