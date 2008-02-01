Регионал требует от Тимошенко выполнить поручение Ющенко

Народный депутат Украины Михаил Папиев требует от действующего правительства выполнить поручение Президента Украины относительно формирования новой потребительской корзины. Такое требование он выдвинул в интервью телеканала «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе нардепа.

По словам Папиева, принятый бюджет и те социальные гарантии, которые закреплены относительно повышения зарплат, пенсий, стипендий, – это проект бюджета, который был наработан правительством Виктора Януковича еще в мае прошлого года, а с того времени наблюдается значительный рост цен и соответственно, прожиточный минимум, минимальная зарплата и пенсия должны были бы быть пересмотрены.

«Ведь результаты выборов были известны еще 31 октября 2007 года потому, по моему убеждению, времени было достаточно чтобы подготовить соответствующие изменения», - отметил регионал.

«Потому необходимо, чтобы до внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», был утвержден прожиточный минимум на обновленных наборах продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который подает в Верховную Раду именно правительство», - заметил Папиев.