Регионал требует от Тимошенко выполнить поручение Ющенко
Папиев хочет новую корзину
Народный депутат Украины Михаил Папиев требует от действующего правительства выполнить поручение Президента Украины относительно формирования новой потребительской корзины. Такое требование он выдвинул в интервью телеканала «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе нардепа.
По словам Папиева, принятый бюджет и те социальные гарантии, которые закреплены относительно повышения зарплат, пенсий, стипендий, – это проект бюджета, который был наработан правительством Виктора Януковича еще в мае прошлого года, а с того времени наблюдается значительный рост цен и соответственно, прожиточный минимум, минимальная зарплата и пенсия должны были бы быть пересмотрены.
«Ведь результаты выборов были известны еще 31 октября 2007 года потому, по моему убеждению, времени было достаточно чтобы подготовить соответствующие изменения», - отметил регионал.
«Потому необходимо, чтобы до внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», был утвержден прожиточный минимум на обновленных наборах продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который подает в Верховную Раду именно правительство», - заметил Папиев.