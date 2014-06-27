Бойцам АТО удалось захватить у террористов целый арсенал оружия
22:36, 27 июня 2014Политика
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Вчера, в районе населенного пункта Дьяково боевики совершили нападение на колонну украинских военнослужащих. Атаку террористов было отбито.
Бойцам АТО удалось захватить у террористов целый арсенал оружия inforesist.org
Среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-центр АТО.
боя террористы потеряли 5 боевиков. На месте засады украинскими военнослужащими были обнаружены десятки единиц стрелкового вооружения, в частности, автоматы, пулеметы и гранатометы.
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Также противопехотные мины МОН-90. Еще одно нападение на колонну украинских военных террористы совершили в районе села Кривая Лука, недалеко Ямполя. Атака была отбита, а потери террористов составили 3 человека. В двух случаях террористы покидали места боя на внедорожниках.
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