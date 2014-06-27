ЕС ждет в ближайшее время шагов от РФ по деэскалации ситуации на востоке Украины - Меркель

Евросоюз ожидает в ближайшее время шагов по деэскалации обстановки на востоке Украины со стороны России, заявила журналистам в Брюсселе Ангела Меркель. Об этом сообщают РИА Новости.

В случае, если их не будет, ЕС готов к дальнейшим ограничительным мерам в отношении России, заявила канцлер ФРГ.

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”После подписания соглашения об ассоциации Грузией, Молдавией и Украиной президент (Петр – УНИАН) Порошенко рассказал нам о ситуации в Украине. Он подчеркнул, что предпринял ”очень мужественный шаг”, объявив перемирие в одностороннем порядке. К сожалению, в конце первой фазы этого перемирия, а она закончится сегодня в 22 часа - приходится констатировать, что прогресс и реакция на его мирный план из 15 пунктов неудовлетворительны”, - заявила Меркель.

По ее словам, есть позитивное развитие ситуации, которое не осталось незамеченным со стороны ЕС, в частности, решение Совета Федерации отменить разрешение на использование российских вооруженных сил на территории Украины, но в том, что касается остального - ”прогресса пока нет”.

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Ранее Евросоюз потребовал от России к понедельнику принять ряд мер по деэскалации ситуации в Украине, в противном случае Европейский Совет готов собраться в любое время, чтобы обсудить новые санкции против России. До этого органы ЕС подготовили дополнительные санкции в добавление к уже принятым первым двум пакетам.

”Поэтому мы сегодня снова подчеркнули, что в ближайшие часы мы ждем такого прогресса”, - добавила она. Меркель перечислила пункты из заявления Европейского Совета по Украине. ”В случае, если по всем этим пунктам не будет видимого прогресса, то мы готовы принимать дальнейшие решения и дальнейшие серьезные меры”, - заявила Меркель. По ее словам, сепаратисты так и не восприняли перемирие всерьез, есть убитые и раненые.

Несмотря на то, что на прошлой неделе Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми силовыми подразделениями, боестолкновения на юго-востоке Украины продолжаются: были и перестрелки, и нападения на блокпосты со стороны террористов, есть погибшие и раненые с обеих сторон.