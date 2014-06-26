Financial Times: Заявления Ангелы Меркель о санкциях против России стали более жесткими

В статье Кристиана Оливера, Стефана Вегстила и Ричарда МакГрегора под названием «Заявления Ангелы Меркель о санкциях против России стали более жесткими» в британской газете Financial Times сообщается о том, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о перспективе более широких экономических санкций против России всего за два дня до саммита ЕС, на котором, как ожидается, ее жесткая позиция в отношении Москвы будет определяющей во время принятия решений.

Ужесточение позиции госпожи Меркель в большей степени соответствует планам США, которые намерены ввести санкции на экспорт в Россию оборудования для нефтегазовой промышленности.

В течение нескольких недель Вашингтон и Брюссель пытались скоординировать свои планы по введению санкций против важнейших секторов российской экономики: энергетики, финансов и обороны. Дипломаты говорят, что техническая работа в основном завершена, но мнения лидеров стран ЕС сильно разделились по поводу того, что именно может стать причиной введения этих санкций.

Обращаясь к немецкому правительству в среду, Меркель похвалила Владимира Путина за то, что он сделал «первый шаг» к обеспечению мира в Украине, попросив Совет Федерации отменить разрешение использовать российские войска за границей.

Затем она предупредила, однако, что Москву могут ожидать более жесткие меры. «Если ничто другое не поможет, вопрос о санкциях может вернуться на повестку дня, и на этот раз это будет третья фаза», – сказала она, имея ввиду, что она могла бы подтолкнуть ЕС изменить свой нынешний подход и направлять санкции не против отдельных лиц, а против целых отраслей экономики.

Заявление Меркель последовало за телефонными разговорами с французским и американским президентами, которые состоялись на прошлой неделе. Лидеры трех государств согласились «координировать дополнительные меры, которые могут быть применены в отношении России».

Если ситуация в Украине резко не ухудшается, ЕС вряд ли введет новые санкции в отношении России на саммите в пятницу, считают дипломаты, говоря об оппозиции со стороны Австрии, Италии, Финляндии, Испании, Греции, Кипра, Болгарии, Венгрии и Словакии. Более вероятно, что лидеры ЕС будут стараться говорить о намерениях ужесточить санкции, если, например, российские войска пересекут границу, или если Россия позволит сепаратистам приобрести тяжелу боевую технику, как танки, и зенитное оружие.

«Меркель лучше всего удавалось определять «красную черту», – сказал один из европейских дипломатов, отметив, что она уже делала это два предыдущих раза. В первом случае это было вторжение России в Украину, во втором – срыв президентских выборов в мае. Оба этих повода стали эффективными мерами сдерживания России. Дипломат отметил, что несколько недель назад г-жа Меркель смягчила свою позицию под сильным давлением представителей немецкой промышленности, но теперь, кажется, она вновь готова занять более жесткую позицию в отношении украинского кризиса.

Новый раунд санкций, которые рассматривают США, обяжет американские энергетические компании просить лицензию на экспорт технологий в Россию, сообщили представители американской промышленности.

Вашингтон не будет выдавать лицензии на экспорт технологичной продукции, более 10% интеллектуальной собственности в которой принадлежит американским компаниям, но правила будут применяться только к новым проектам.

Без поддержки ЕС, однако, Белый дом находится под давлением представителей американского бизнеса, которые выступают против одностороннего введения санкций. Главные бизнес-группы США намерены на этой неделе провести рекламную кампанию, напечатав свое заявление о том, что американские рабочие пострадают от односторонних мер, в самых известных американских газетах.

Большое количество дипломатических мер было предпринято накануне саммита ЕС, который состоится в эту пятницу. Канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд, Президент Украины Петр Порошенко и Президент России Владимир Путин приняли участие в четырехсторонней телефонной конференции в среду. Меркель также должна была связаться с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном позже в среду.

В заявлении, сделанном Администрацией Президента после телефонного разговора, говорилось о том, что он попросил «наблюдателей от ОБСЕ, в том числе российских представителей», проводить мониторинг ситуации на российско-украинской границе.

Обсуждение вопроса об ужесточении санкций происходит в непростое время. Лидеры некоторых европейских стран считают, что вместо этого Евросоюз должен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить новому президенту Украины спокойную среду для продления режима прекращения огня и реализации мирного плана. Порошенко должен подписать экономическую часть исторического Соглашения б ассоциации с ЕС в эту пятницу.

Но дипломаты, которые настаивают на более жестких мерах против Москвы, говорят, что любое отступление Путина является попыткой избежать введения санкций в пятницу путем раскола в ЕС. Режим прекращения огня, о котором объявил Порошенко, находится под угрозой после того как во вторник был сбит украинский вертолет, в результате чего погибли девять украинских военных.