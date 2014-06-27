На Донетчине за последние три часа возобновились атаки террористов на блокпосты АТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

По его данным, из автоматических гранатометов АГС-17 и гранатометов РПГ был обстрелян блок-пост №3 под Славянском. Потерь среди силовиков нет.

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Также с 16.45 на протяжении полутора часов террористы обстреливали блок-пост сил АТО на пересечении дорог на Славянск и Красный Лиман. Обстрел велся из минометов. Ранены 2 военнослужащих.

Десантники вступили в огневой контакт с боевиками близ оставленного ранее блок-поста №1. Блок-пост вернулся под контроль сил АТО.

В настоящее время ведется обстрел террористами опорного пункта сил АТО возле н.п.Тараны (Донецкая область, Шахтерский район) .