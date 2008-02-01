У Луценко вспомнили, что «полный Пискун» уже был

«Сегодня вопросы совместительства будут стоять перед новым депутатским корпусом, потому что совместители есть всегда. Если какие-то положения закона об особенностях увольнения с должностей народных депутатов несовместимы с Конституцией, то мы, народные депутаты, должны сделать все, чтобы эту несовместимость ликвидировать», - считает нардеп Юрий Гримчак. Об этом он сообщил «Самообороне», комментируя решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционным закона об особенностях освобождения с должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности.

«А относительно заявлений Святослава Пискуна о его намерении восстановиться через суд в должности Ген прокурора, то хочу напомнить, что «полный Пискун» у нас уже был. Возможно, он и подаст в суд на решение Президента. Но я хотел бы напомнить ему в свою очередь, что решение Конституционного суда вступает в силу с момента опубликования и не отменяет решений, которые были приняты раньше», - отметил Гримчак.