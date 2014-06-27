Порошенко: Решение по режиму прекращения огня будет принято сегодня
Решение относительно продолжения или прекращения действия режима одностороннего прекращения огня будет принято после консультаций с силовиками.
Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщается на сайте президента.
«Я приму решение после возвращения в Украину. После проведения консультаций с Министром обороны, командующим Национальной гвардии, Министром внутренних дел, начальником Генерального штаба и другими членами Совета национальной безопасности и обороны», - отметил Глава государства.
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В то же время, Петр Порошенко добавил, что решение будет принято сегодня. «Поскольку действие режима прекращения огня заканчивается в 22:00, то, безусловно, я буду принимать это решение сегодня», - констатировал Президент.