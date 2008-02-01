Балога дал понять, что Медведько не задержится

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключает, что в Генеральной прокуратуре Украины произойду кадровые изменения.

Такое мнение он высказал в интервью газете “Україна молода” №021 от 1 февраля 2008 года.

В частности, отвечая на вопрос о существовании слухов, что с Партией регионов существует договоренность, согласно которой в должности генерального прокурора пока останется Александр МЕДВЕДЬКО, В.БАЛОГА отметил: ”Президент уже несколько раз говорил, что изменения будут”. При этом он добавил, что “все, что говорит Президент, обязательно сбывается”.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2007 года в Аппарате Верховной Рады Украины было зарегистрировано инициированное Юрием ЛУЦЕНКО представление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины А.МЕДВЕДЬКО.

Представление подписали более 180 народных депутатов фракций «Наша Украина - Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко.

Согласно статье 85 пункта 25 Конституции Украины, ВР имеет право выразить недоверие генпрокурору с его дальнейшей отставкой. Для этого необходимо собрать подписи 150 народных депутатов, после чего проект передается на регистрацию в Аппарат Верховной Рады.