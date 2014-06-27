Перемирие на Донбассе возможно лишь при значительных уступках Украины или РФ - эксперты

Об этом говорится в обзоре экспертов польского аналитического Центра восточных исследований OSW, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

”Украинская и российская сторона твердо стоят на своих позициях и без серьезных уступок одной из сторон - что сейчас кажется малоправдоподобным - прогресс в мирном урегулировании конфликта невозможен”, - считают эксперты.

По их словам, от объявленного президентом Украины Петром Порошенко в конце прошлой недели семидневного перемирия больше выиграли сепаратисты. Эксперты назвали успехом РФ то, что украинская власть согласилась вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик.

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По мнению аналитиков, украинская власть согласилась на такие переговоры под давлением Европейского Союза, который стремится к мирному урегулированию, а также это является тактическим шагом для того, чтобы продемонстрировать определенный успех предложенного Порошенко мирного плана и дать возможность отдохнуть и перегруппироваться украинским военнослужащим.

Вместе с тем, несмотря на декларации президента РФ Владимира Путина и его формальный жест по отзыву разрешения на использование российских вооруженных сил, террористы фактически продолжили силовое противостояние, а Россия давит на Украину.

Целью Москвы остается влияние на власть Украины, и одним из средств достижения этой цели является поддержка нестабильности на Донбассе, резюмировали польские эксперты.