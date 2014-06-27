Советник Путина назвал Порошенко "нацистом"

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Они организовали военный переворот в Украине, они помогли нацистам прийти к власти. Нацистское правительство бомбит крупнейший регион в Украине", - сказал он.

Отвечая на вопрос, считает ли он тоже Порошенко нацистом, советник Путина ответил: "Да, конечно".

Читайте такжеПрезидент Литвы публично сравнила Путина с Гитлером и СталинымГлазьев заявил, что считает Порошенко нелегитимным президентом, потому что в майских выборах не смогли принять участие все избиратели и что он не имеет права подписывать соглашение об ассоциации.

"Европа пытается заставить Украину подписать это соглашение", - сказал он и добавил: "Я думаю, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС европейская общественность будет удивлена ... когда нацистский Франкенштейн, который был создан европейскими бюрократами и некоторыми политиками, постучится в двери европейских государств".

Ранее Глазьев призвал к военному вторжению в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня Петр Порошенко подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли с 28-ми государствами европейского сообщества.

Отказ президента Виктора Януковича подписать это соглашение в ноябре прошлого года привел к наиболее массовым акций протеста в независимой Украине, результатом которых стало бегство экс-президента в Россию и смена власти в Украине. ЕС подписал политическую часть соглашения об ассоциации в марте этого года.