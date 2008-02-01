На юбилей к Гурвицу пришли Ющенко, Луценко и Гурченко (фоторепортаж)

На 60-летие Эдуарда Гурвица приехали более тысячи гостей.

Позавчера около семи вечера к самому модному в Одессе концертному холлу «Сады Победы» начали съезжаться крутые иномарки. Спустя полчаса виновник торжества - градоначальник Эдуард Гурвиц, которому 30 января исполнилось 60 лет, открыл мероприятие, посвященное собственному юбилею, пишет Комсомольская правда в Украине.

Около 1200 гостей расселись за столы, украшенные хрустальными голубыми дельфинами. От изобилия блюд текли слюнки: строганина, утка с яблоками, лосось, запеченный в сыре, блинчики с красной и черной икрой, свежие клубника и виноград…

Поздравить одесского мэра приехали известные люди: Александр Волков, Петр Порошенко, старший брат президента Петр Ющенко, регионал Дмитрий Табачник. До последнего раздумывал, ехать ему или нет, Юрий Луценко. Только когда узнал, что Леонид Черновецкий отказался, ссылаясь на плохое самочувствие, рванул в Одессу.

Были политики и рангом пониже: губернаторы и мэры многих городов Украины, консулы и послы.

Явились и любимые артисты Гурвица: Тамара Гвердцители, Людмила Гурченко, Оксана Билозир. Всех веселил неугомонный Михаил Жванецкий. Но особенно удалась шутка, когда Эдуард Гурвиц и специально пригашенный из цирка фокусник «поиздевались» над заместителем мэра Вахтангом Убирией, «распилив» его на две половины. Впрочем, увидев, что получилось, Гурвиц сжалился:

- Собирайте его обратно! Он мне еще нужен!

Волю «новорожденного», конечно, выполнили, и вечер продолжился в неформальной обстановке до десяти вечера. Затем гости понемногу стали расходиться. Наиболее стойкие, едва держась на ногах, покинули концерт-холл уже после полуночи. Их развезли таксисты, которым юбиляр приказал ни с кого денег не брать.