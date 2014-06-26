В Донецке Нацгвардия отбила вторую атаку террористов. Боевики начали третью попытку захвата части
Нацгвардии удалось отбить вторую попытку штурма военной части № 3004 в Донецке
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацгвардии Виктория Кушнир.
По ее словам, потерь и раненных со стороны украинских военнослужащих нет.
Тем временем, боевики начали третью атаку на воинскую часть.
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"Сегодня в 22.15 начался третий штурм террористами воинской части № 3004 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в городе Донецке. Обстрел территории военного городка ведется с бронетехники и из автоматического оружия", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины героически отражают штурм нападающих и проявляют мужество и стойкость, защищая воинскую часть", - подчеркивается в сообщении.