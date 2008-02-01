Балога: БЮТ пытается сделать виноватым Президента

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что вопрос о перевыборах мэра Киева должна решить исключительно коалиция.

Об этом он заявил в интервью газете «Україна молода» (№021 от 1 февраля 2008 года).

«Президент свою точку зрения сказал - он за смену. И сейчас дело не за ним, а за коалицией демократических сил, которая должна как можно быстрее выполнить те условия, которые брала на себя при подписании коалиционного соглашения», - сказал В.БАЛОГА.

Он напомнил, что в обязательства коалиции входит принятие 12 законопроектов, «среди которых «киевский».

В.БАЛОГА отметил, что в соответствии с договоренностью, парламент должен был сначала принять данные законы, а затем утверждать премьер-министра. При этом, по его словам, Президент проявил добрую волю и, чтобы страна не оставалась без премьера, предложил сначала проголосовать за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО. “А теперь что мы видим? Представители БЮТ, других «подпевающих» сил уже планируют вносить свой вариант закона о Кабмине, за что-то хотят голосовать, за что-то уже нет. Они не выполняют свое обещание, которое давали киевлянам, а виновным пытаются сделать Президента”, - сказал глава Секретариата.