Террористы на Донбассе начали похищать директоров шахт

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины. Также сообщили, что до настоящего времени связи с похищенными нет, и никаких требований от террористов не поступало.

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По неофициальной информации стало известно, что вчера, 25 июня, около в 14.00, при исполнении служебных обязанностей, во время следования на автомобилях из города Селидово в город Донецк, на блокпосту террористов, возле пос. Карловка, руководители угольных предприятий были взяты в плен неизвестными вооруженными лицами.