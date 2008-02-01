Бритни Спирс попала в больницу

Американскую певицу Бритни Спирс госпитализировали. Как сообщили стражи порядка, 26-летнюю поп-деву медики забрали прямо из дома. Американские СМИ уже сообщили, что Спирс отвезли в нейро-психиатрическую больницу Резника.

Вероятно, певицу госпитализировали по требованию ее психиатра, который недавно жаловал на психическое состояние звезды, сообщает 5 канал. С начала года Бритни уже второй раз попадает в больницу. В прошлый раз скорая забрала ее из дома после того, как певица отказалась возвращать двух своих сыновей бывшему мужу. Суд между Бритни Спирс и Кевином Федерляйном относительно опеки над детьми тянется до сих пор. Теперь певице запретили видеть своих детей.