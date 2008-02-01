Огрызко хочет, чтобы Европа отменила визы до Евро-2012

Как заявил министр иностранных дел Владимир Огрызко во время общего информационного собрания Европейской бизнес-ассоциации, украинская сторона хотела бы решить вопрос о внедрении безвизового режима с Евросоюзом до 2012 года. Тогда в стране будет происходить финальная часть Чемпионата Европы по футболу.

Теперь же украинские дипломаты сосредоточиваются на соглашениях о малом пограничном движении со странами-соседями, которые входят в «шенген», сообщает Радио Свобода.

По сообщению посольства Украины в Польше, эти страны уже согласовали условия выдачи разрешений в рамках малого пограничного движения.

Теперь стороны намереваются определить категории граждан, которые будут получать такие разрешения бесплатно.

Украина и Польша договорились продолжить переговоры относительно размера пограничной зоны и других вопросов в ближайшее время в Киеве.

Украина надеется подписать соглашение с Польшей о малом пограничном движении в феврале.

Похожее соглашение у Украины уже действует с Венгрией и готовится со Словакией.