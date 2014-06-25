The New York Times: Обама сомневается в Путине и намерен усилить давление на российское правительство

Об этом пишет в своей статье под названием «Обама сомневается в Путине и намерен усилить давление на российское правительство» в газете The New York Times Питер Бейкер.

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Даже после того как Кремль поддержал решение о прекращении огня на востоке Украины, американские чиновники все еще неуверенны, что слова будут подкреплены действиями. Россия опять дислоцировала свои войска возле украинских границ и выставила там тяжелую артиллерию, чтобы, как считают американские чиновники, помогать сепаратистам, которые во вторник сбили украинский военный вертолет.

Но у Барака Обама возникли сложности, когда он попытался сильнее надавить на российское правительство. Европейские лидеры, которые должны встретиться в пятницу в Брюсселе, неохотно поддерживают американского президента, так как у них создается впечатление, что Путин может действительно отступить. Крупные американские предприниматели, которые также выступают против односторонних мер против России, которые могут навредить их компаниям, развернули рекламную кампанию против планов Обамы.

Барак Обама говорил в понедельник с Владимиром Путиным, чтобы призвать его принять более существенные меры для урегулирования украинского кризиса, и в ответ на это президент России во вторник обратился к Совету Федерации с просьбой отменить официальное разрешение на военное вторжение в Украину. Американские чиновники считают такой шаг положительным, но символичным, если предположить, что он был направлен на то, чтобы Евросоюз отказался вводить дополнительные санкции.

В то время как госсекретарь США Джон Керри и другие американские дипломаты отправились в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами, Барак Обама во вторник позвонил британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону, чтобы обсудить следующие шаги, которые могут быть сделаны уже на этой неделе для урегулирования кризиса. В конце разговора оба вспомнили о том, что России еще следует выполнить требования «Большой семерки», чтобы избежать дополнительных санкций.

«Сейчас мы сосредоточили свое внимание не только на заявлениях, которые делает российский президент, хотя мы приветствуем их, – сказал Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома, – но также и на его действиях».

Британское правительство заявило, что Россия не остановила поток боевиков и оружия в Украину и не перестала обучать группы сепаратистов. Американские и британские лидеры «подтвердили, что будут выполнять свои обязательства по введению дополнительных санкций против России, если она не сделает этого», – заявил Кэмерон.

Администрация Обамы разработала три варианта дальнейших мер, как сообщили правительственные чиновники: запретить любые взаимодействия с некоторыми из крупнейших российских банков, не передавать технологии российским энергетическим и оборонным предприятиям, и прекратить сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.

Любое из этих действий во много раз превосходит санкции, которые были введены до сегодняшнего дня против отдельных российских чиновников, бизнесменов и их компаний. Но в отношении России Соединенные Штаты не будут применять самых жестких санкций, как те, которые были введены против Ирана. Американское правительство пришло к выводу, что подобные санкции не будут столь эффективными в отношении России, как это было в случае Ирана, поскольку она имеет более широкую экономику. Вместо этого они рассматривают те меры, которые будут иметь заметное воздействие, но не сильно повлияют на мировые рынки.

Представители Конгресса заявили, что запланированные меры окажут сильное давление на Россию, но не будут полномасштабной экономической атакой. Такие планы удовлетворят не всех законодателей, которые призывали к более жестким санкциям.

Вопрос о том, поддержат ли европейцы такие меры, остается открытым. Американские чиновники надеются, что смогут найти общий язык с союзниками, но сомневаются, что Европейский союз, 28 стран-членов которого должны принимать решения на основе консенсуса, будет действовать также как Соединенные Штаты. Европейцы могут решить отложить введение самых жестких санкций.

Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза встретились в понедельник, чтобы обсудить украинский вопрос. На встрече глав европейских государств в пятницу самым важным для любого решения будет мнение канцлера Германии Ангелы Меркель, чья страна имеет крепкие энергетические и экономические связи с Россией. Барак Обама говорил в прошлую пятницу с Ангелой Меркель, а также с президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы призвать к единению. За последние два дня вице-президент США Джозеф Байден дважды звонил Президенту Украины Петру Порошенко.

Американские чиновники призывали европейских коллег не слишком верить положительным заявлениям Владимира Путина, сделанным в последние дни. Уже дважды, утверждают американцы – в апреле и в июне, когда он принимал участие в празднованиях годовщины Нормандской операции во Франции – г-н Путин применял тактику, которую они называют «наступлением очарования», чтобы подавить любые намерения Европейского Союза ужесточить санкции.

Если европейские лидеры не захотят вводить новые санкции после встречи в пятницу, американское правительство надеется достичь согласия относительно пакета санкций, которые могут быть введены, если действия Путина будут расходиться с его словами или если его действия снова станут враждебными, как только встреча закончится. В сущности, этот пакет санкций будет иметь функцию сдерживания.

Некоторые аналитики говорят, что в Европе все меньше и меньше поддерживают ужесточение санкций. Представители московской консалтинговой фирмы Macro-Advisory сообщили своим клиентам, что возможны «так называемые скальпельные санкции в конце текущей недели», но та же фирма считает, что «появление политического прагматизма в Киеве и Москве отразит возможность применения более серьезных торговых и экономических санкций».

Американский бизнес всё громче протестует против одностороннего применения США санкций в отношении России. Если раньше ведущие американские компании незаметно лоббировали свои интересы в Белом доме и Конгрессе, то сейчас они планируют начать широкомасштабную рекламную кампанию, чтобы во весь голос заявить о своих опасениях.

«С эскалацией глобальной напряженности некоторые американские политические деятели рассматривают курс санкций, которые, как доказывает история, могут навредить американским интересам», – говорится в одном из рекламных объявлений, которое должно появиться в одной из ведущих американских газет в этот четверг. «Мы обеспокоены тем, что подобные акции нанесут вред американским производителям и будут стоить Америке рабочих мест».

Это рекламное объявление, подписанное президентом Национальной ассоциации промышленников Джеем Тиммансом и президентом американской Торговой палаты Томасом Донахью, будет опубликовано в газетах «The Financial Times», «The Hill», «The New York Times», «Politico», «Roll Call», «The Wall Street Journal» и «The Washington Post». Копия была предоставлена ​​во вторник человеком, напрямую не связанным ни с одной спонсирующей организацией.

Вице-президент национальной ассоциации производителей по международным экономическим делам Линда Демпси отказалась давать комментарии по поводу рекламной кампании, но заявила, что американский бизнес может сильно пострадать, если Вашингтон введет санкции в одностороннем порядке, без поддержки Евросоюза.

«Односторонние санкции со стороны США приведут к тому, что пустые места заполнят другие страны и их компании, — сказала она. — Эти односторонние санкции нанесут сильный удар по промышленности США и простым рабочим. Мы можем оказаться вне рынков не только на год или два, а на несколько десятков лет».

