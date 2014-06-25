В Донецке люди в масках ограбили военную кафедру, украв учебную ракету и тренажер ПЗРК

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Донецкой области.

"Около 15.00 неизвестные в «балаклавах» и камуфляжной форме с оружием в руках зашли в помещение и под угрозой применения насилия завладели комплектами химической защиты (количество устанавливается), учебной ракетой, тренажером ПЗРК, технической литературой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ: В Донецке террористы похитили двух студентов-медиковПо данным милиции, сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч гривень. Следственным отделом Ворошиловского РО открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой), по которой боевикам угрожает лишение свободы на срок до 7 лет.