Одесский горсовет отказался рассматривать вопрос о статусе русского языка

Как передает корреспондент УНИАН, в повестку дня сессии горсовета, которая проходит на данный момент, был внесен вопрос «О принятии обращения к Верховной Раде Украины о предоставлении русскому языку статуса официального языка межнационального общения в Украине».

«С целью обеспечения широкого применения русского языка во всех сферах деловой и общественной жизни в Украине, соблюдения конституционных прав миллионов украинских граждан на использование родного языка, учитывая необходимость стабилизации сложной социально-политической обстановки в Украине», - сказано в проекте решения.

Читайте такжеПорошенко: Единственным государственным языком был, есть и будет украинскийПроект решения внесен депутатами - членами постоянно действующей комиссии Одесского городского совета по реализации программы «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе».

Данный вопрос был снят с голосования.