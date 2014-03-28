Ситуация в восточных регионах Украины успокоилась - МВД
15:48, 28 марта 2014Политика
0 0
Арсен Аваков отмечает, что на Востоке "серьезный урон понесли сепаратистские группы, в том числе прямые диверсионные группы".
Ситуация в восточных регионах Украины успокоилась - МВД
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что ситуация с сепаратизмом в регионах пошла на спад.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседарим Кабмина.
Читайте такжеАваков заявил, что не видит проблем в своей отставке
"Я констатирую, что в последние дни в восточных регионах мы имеем замечательное успокоение ситуации. Ситуация пошла на спад, потому что действительно серьезный урон понесли сепаратистские группы, в том числе прямые диверсионные группы", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, с марта на границах с РФ, а также в восточных и южных регионах Украины правоохранители задерживали диверсионные группы сепаратистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter