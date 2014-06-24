В сбитом под Славянском вертолете находились офицеры СБУ - журналист

В украинском вертолете, сбитом сегодня под Славянском, находились офицеры СБУ.

Об этом журналист Игорь Мягченков написал на своей странице в Facebook.

"На вертолете, сбитом сепаратистами около 18:00, кроме экипажа находились офицеры СБУ. Погибли все. Вечная память ребятам...", - отметил он.

Как сообщили УНИАН, в пресс-центре ведомства, на борту находились три офицера и прапорщик СБУ

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Напомним, сегодня под Славянском террористы сбили из ПЗРК украинский вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 военнослужащих, включая 3 членов экипажа, находившихся на борту, сообщил руководитель группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

Стоит отметить, что это уже второй украинский вертолет, который был сбит террористами в районе горы Карачун.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 мая при взлете с горы Карачун террористы из ПЗРК сбили украинский вертолет Ми-8, на котором находился начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий. Тогда погибли 12 человек.