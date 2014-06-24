За сутки пограничники задержали двух российских диверсантов

Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

По данным Госпогранслужбы, одного россиянина пограничники Донецкого отряда остановили в пункте пропуска «Новоазовск». Мужчина имел камуфлированную форму, военный билет, согласно которому он проходил воинскую службу в должности водителя радиорелейной телефонной станции Вооруженных сил России, и военный жетон. В отношении россиянина пограничники приняли решение о запрете ему на въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

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Другого россиянина задержали в железнодорожном пункте контроля «Харьков» во время оформления поезда «Москва – Севастополь». Во время беседы мужчина не смог указать ни цели поездки, ни города в АР Крым, куда он следовал. Россиянина передали сотрудникам СБУ для проверки его возможного участия в мероприятиях дестабилизационного характера.

В Госпогранслужбе сообщили, что за минувшие сутки нападений на пограничные подразделения не было. Однако наблюдалось наличие большого количества незаконных вооруженных формирований в пограничных районах Украины.

Кроме того, пограничная служба России продолжает игнорировать соглашения в части прекращения пропуска лиц и грузов в пунктах пропуска, которые временно закрыты правительством Украины.