Пограничники жалуются на нетрезвых и лживых журналистов из РФ

Так в Госпогранслужбе объяснили, почему у российских журналистов возникают проблемы с пересечением украинской границы.

"Жалобы российских масс-медиа, представители которых не могут свободно попасть в Украину не в полной мере соответствуют действительности. Причина непропуска заключается, прежде всего в том, что они безответственно относятся к порядку пересечения украинской границы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одни журналисты предоставляли заведомо ложные сведения о цели и месте своей поездки, другие - намеренно пытались ввести в заблуждение инспекторский состав.

"Были и такие, что по собственному желанию отказывались пересекать границу. Относительно 1 гражданина РФ действовало поручения правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины", - сообщают пограничники.

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Согласно информации, некоторые представители российских СМИ, которые в установленном порядке попадали на территорию Украины, находясь в пограничные, нарушали пограничный режим и законы Украины.

Для примера в Госпогранслужбе сообщили, что 13 марта, россиянина, который незаконно пересек государственную границу и оказался журналистом российского издания «Аргументы и факты», задержали на участке отдела «Новоазовск» в Донецкой области.

В загранпаспорте 51-летнего мужчины не было отметок о пересечении государственной границы, а также не было иммиграционной карточки.

Другие 2 граждан Российской Федерации, которые 19 марта прибыли в аэропорт Донецка, не смогли дать четкого ответа о цели поездки в Украину.

Впоследствии нарушители сознались, что они представители телеканала "Россия-1" и едут в Донецк для освещения политических событий в Украине. "Также граждане признались, что получили указания от своего руководства не предоставлять правдивую информацию о цели поездки во время пересечения границы", - отметили в ведомстве.

А вот журналисты телеканала "НТВ", которых обнаружили на участке отдела "Амвросиевка" Донецкого отряда, осуществляли видеозапись обустройства держрубежу и криками пытались привлечь к себе внимание местных жителей.

"Заметив пограничников, они закрылись в машине и только после разъяснение украинского законодательства предоставили для проверки свои документы. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения и начал грубо высказываться в сторону пограничников и граждан Украины, при этом употребляя ненормативную лексику", - сообщили в Госпогранслужбе.