Глава ДУС при Януковиче: Клименко, Арбузов и Курченко полностью контролировали экономику

Коррупция была не в Межигорье, а в экономическом блоке Кабинета министров.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил бывший руководитель Государственного управления делами Андрей Кравец.

"Межигорье, наверное, не самая большая беда из того, что происходило в эти годы. Основная беда Украины в Кабинете министров и сформированных финансовых потоках. Коррупция была не в Межигорье. Коррупция была на уровне Кабинета министров и всего экономического блока", - сказал экс-глава ДУС.

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По словам экс-руководителя, одной из причин Майдана была несправедливость в обществе, а также "группа товарищей" (Клименко, Арбузов, Курченко - Ред.).

"Я думаю, что так. Я думаю, что одна из причин Майдана - это несправедливость в обществе. Подход к бизнесу, к государственным потокам и так далее. Этот подход был заведен на одну группу товарищей, которые полностью контролировали всю экономику", - сказал Кравец.

Кроме того, по его словам, все, что касалось лично Януковича и его дома - это была парафия старшего сына Александра.

"У меня с ним были довольно сложные отношения. Мы общались редко - где-то раза два-три в год. Просто все было разделено таким образом, что все, что касалось лично Януковича и его дома - это была парафия Александра Викторовича (Януковича), а все, что касалось жизни государственной - этим занимался я. У нас не было точек соприкосновения, мы нигде не пересекались", - сказал Кравец.

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По словам Кравца, к Межигорью он не имел никакого отношения.

"Это точно был не я. К Межигорью я имел отношение еще до того, как он стал президентом. Пока мы сидели в оппозиции, мы перестраивали вот этот небольшой дом, который он показывал журналистам. Он в нем жил, арендовал его много лет", - отметил он.