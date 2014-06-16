СНБО поддержала позицию Кабинета Министров в газовых переговорах с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий на брифинге для прессы.

«Мы приняли решение о поддержке правительства и премьер-министра в переговорах, которые на сегодняшний день, по нашему убеждению, Россия рассматривает, как один из этапов войны в энергетической сфере», - сказал Парубий.

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Также СНБО поддержал решение правительства об обращении в Стокгольмский арбитраж и принял ряд решений относительно поддержки правительства и премьер-министра.