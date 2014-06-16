СНБО поддержала позицию Кабинета Министров в газовых переговорах с Россией
23:07, 16 июня 2014Политика
1 0
Совет национальной безопасности и обороны поддержал позицию Кабинета Министров в газовых переговорах с Россией.
СНБО поддержала позицию Кабинета Министров в газовых переговорах с Россией Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий на брифинге для прессы.
«Мы приняли решение о поддержке правительства и премьер-министра в переговорах, которые на сегодняшний день, по нашему убеждению, Россия рассматривает, как один из этапов войны в энергетической сфере», - сказал Парубий.
Читайте также«Газпром» уверен, что Европа не сможет обеспечить реверс газа в Украину
Также СНБО поддержал решение правительства об обращении в Стокгольмский арбитраж и принял ряд решений относительно поддержки правительства и премьер-министра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter