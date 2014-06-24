В Донецкой области боевики отобрали у фермера 4 автомобиля, личное оружие и 13 тысяч гривен

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.Читайте такжеНа Донетчине террористы похитили двух местных жителей за снос их блокпоста

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Великоновоселковский райотдел милиции обратился фермер 1966 г.р. с заявлением о том, что около 15 неизвестных мужчин в камуфляжной форме и масках проникли во двор его дома и под угрозой применения автоматического оружия завладели его охотничьим карабином, гладкоствольным охотничьим ружьем, 4 автомобилями престижных марок, компьютерной техникой и деньгами в сумме 13 тыс. гривен. Сумма общего ущерба устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).