Совет ЕС принял решение о помощи Украине в сфере безопасности

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение закреплено в выводах Совета ЕС по итогам заседания в Люксембурге.

Читайте такжеСовет ЕС: Украина переходит ко второй стадии либерализации визового режима«В этой связи Совет утверждает антикризисную концепцию, представленную высоким представителем в ответ на выводы от 12 мая», - отмечается в выводах.

Кроме того, сообщается, что миссия будет развернута летом со штаб-квартирой в Киеве. Первоначальный мандат миссии продлится два года.