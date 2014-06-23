Совет ЕС принял решение о помощи Украине в сфере безопасности
17:11, 23 июня 2014Политика
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Совет ЕС принял решение создать совместную политико-безопасностную и оборонную миссию с целью предоставления помощи Украине в сфере реформы гражданского сектора безопасности, включая милицию, и верховенства права.
Совет ЕС принял решение о специальную миссию / Twitter Майкл Манн
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение закреплено в выводах Совета ЕС по итогам заседания в Люксембурге.
Читайте такжеСовет ЕС: Украина переходит ко второй стадии либерализации визового режима«В этой связи Совет утверждает антикризисную концепцию, представленную высоким представителем в ответ на выводы от 12 мая», - отмечается в выводах.
Кроме того, сообщается, что миссия будет развернута летом со штаб-квартирой в Киеве. Первоначальный мандат миссии продлится два года.
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