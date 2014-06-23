Совет ЕС: Украина переходит ко второй стадии либерализации визового режима

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в Люксембурге в ходе заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Совет согласен с анализом, в соответствии с которым Украина выполнила все показатели, установленные в рамках первого этапа Плана действий по либерализации визового режима, и принимает решение начать оценку выполнения показателей, установленных в рамках второго этапа.

Читайте такжеМИД ожидает решение о начале второй стадии либерализации виз с ЕС 23 июня

Это подчеркивает необходимость полного и эффективного выполнения всех этих показателей во время второй фазы», - говорится в решении Совета ЕС.

В этой связи Совет ожидает, что Комиссия как можно скорее предоставит оценку возможной миграции и влияния на безопасность ЕС дальнейшей либерализации визового режима для Украины.

Читайте такжеТурчинов подписал антикоррупционный закон для упрощения визового режима с ЕС

«Совет предлагает Комиссии продолжать поддерживать Украину в реализации Плана действий по либерализации визового режима, а также продолжать отчитываться о его осуществлении с целью принятия решения о выполнении всех контрольных показателей», - отмечается в решении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая еврокомиссар Сесилия Малстром предложила Еврокомиссии перейти ко второй - последней - фазе Плана действий по визовой либерализации, после завершения которой граждане Украины смогут ездить в страны ЕС без виз.

Читайте такжеТомбински не исключает введения безвизового режима для украинцев до конца текущего года

27 мая в Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Еврокомиссия одобрила решение о переходе Украины ко второй фазе либерализации визового режима с Евросоюзом.

Как отмечалось в сообщении, Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина создала все необходимые законодательные, политические и институционные рамки и достигла соответствия требованиям первой фазы визового диалога. А поэтому можно начинать вторую фазу, в рамках которой Европейская комиссия будет проверять выполнение всех этих правил.