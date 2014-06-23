На Львовщине протестовали против призыва в армию студентов, армейцы объясняют - призыва нет

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк, во время акции родственники призывников разбили камнями несколько стекол в окнах помещения.

„Информацию об инциденте мне сообщили родственники юношей, которые принимали участие в акции протеста в городе Сокале. Они рассказывают, что сегодня, когда Сокальщина проводит в последний путь 22-летнего бойца 24-й отдельной Железной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уроженца Сокаля, они пришли в военкомат, протестуя против призыва их внуков и детей в армии и отправки на восток, где они погибают, а местное население их сдает террористам”, - рассказал Калинюк.

Читайте такжеВоенные обещают не отправлять призывников в зону проведения АТООн также отметил, что родственники призывников сообщили, что юноши получили повестки, однако они учатся на третьем-четвертом курсах высших учебных заведений и, согласно законодательству, их не могут призвать в армию до окончания обучения.

В комментарии УНИАН руководитель Западного медиа-центра Минобороны (г.Львов) Александр Поронюк отметил, что призыва студентов учебных заведений, которые предоставили в военкоматы соответствующие справки-подтверждения, не происходит.

„Много юношей ранее проигнорировали требование предоставить в военкоматы справки с мест учебы и, соответственно, там отсутствует информация, является призывник студентом, или нет. Поэтому такие повестки могут поступать, но достаточно явиться в военкомат и предоставить справку с места учебы, как вопрос будет решен”, - отметил представитель Минобороны.

Информацию об инциденте возле военного комиссариата в райцентре, спикер не прокомментировал, ссылаясь на отсутствие у него такой информации.

„Сегодня на Сокальщине похороны солдата Виктора Сивака и все руководство находится там, поэтому информация об инциденте пока отсутствует”, - отметил Поронюк.